Fußball-WM: Modric setzt Nationalteam-Karriere fort

"Ich weiß noch nicht, ob ich bei der EURO 2024 in Deutschland dabei sein werde, aber ich möchte mindestens noch die Nations League spielen", betonte der mittlerweile 37-Jährige nach dem 2:1-Sieg über Marokko am Mikrofon von beIN Sports. Kroatien hat sich als Sieger der Österreich-Gruppe neben Gastgeber Niederlande, Europameister Italien und Spanien für die Finalrunde der Nations League qualifiziert, diese wird von 14. bis 18. Juni 2023 in Rotterdam und Enschede ausgespielt. Erst danach möchte Modric eine Entscheidung bezüglich der Europameisterschaft 2024 treffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.