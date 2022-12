Bewaffneter Einbruch bei seiner Familie: England-Star ist von der WM abgereist

Dies bestätigte Englands Teamchef Gareth Southgate am Sonntag nach dem 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Senegal. In Sterlings Wohnung in der Heimat ist nach übereinstimmenden Medienberichten von bewaffneten Menschen eingebrochen worden, als dessen Familie zu Hause war.

Sterling stand deshalb bei dem Sieg über den Afrikameister nicht im Kader der Three Lions. Ob der Angreifer vom FC Chelsea noch während des Turniers, das für England am Samstag (20 Uhr) im Viertelfinale gegen Weltmeister Frankreich weitergeht, wieder eingreifen kann, ist offen.

"Wir müssen sehen und abwarten. In diesem Moment liegt die Priorität voll und ganz bei seiner Familie", stellte Southgate klar.