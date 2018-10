Alexander Achatz Bild: SKV Sport Fußball Vorwärts hat neuen Marketing-Chef STEYR. Nach dem Rückzug von Wolfgang Plaimer aus persönlichen Gründen ist der Vorstand des SK Vorwärts Steyr wieder komplett. 12. Oktober 2018 - 00:04 Uhr

Der 31-jährige Alexander Achatz übernimmt ab sofort den Bereich Marketing, PR und Kommunikation.

Achatz wurde in Steyr geboren, ist seit 25 Jahren Fan des SKV und spielte im Nachwuchs für die Rot-Weißen. Achatz hat sowohl Marketing und eBusiness wie auch Supply Chain Management an der FH Steyr studiert und leitet das Marketing der TTI Group in St. Florian.

