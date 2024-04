Weil Lautsprecherdurchsagen nur bis 21.30 Uhr erlaubt sind: Wels erhält keine Zweitliga-Zulassung

Die SPG HOGO Wels ist derzeit Dritter der Regionalliga Mitte. Ein Aufstieg in die zweite Liga ist aber nicht möglich - zumindest wenn es nach dem erstinstanzlichen Beschluss der Lizenzierung geht. Diese verweigerte den Welsern am Freitag vorläufig die Zulassung zur zweiten Liga.

Lesen Sie auch: Auch dem LASK wird die Lizenz verweigert

Der Teufel steckt dabei im Detail. Wie der Klub vermeldet, hat der Senat 3 der Bundesliga der Huber Arena die Stadionzulassung für die Zweite Liga verweigert. Begründet wurde dies mit einem Paragraphen aus dem Baubescheid der Sportanlage Wimpassing aus dem Jahr 2014, welcher besagt, dass Lautsprecherdurchsagen im Stadion nur bis 21.30 Uhr erlaubt sind, aber laut Spielbetriebsbestimmungen mindestens bis 23 Uhr erlaubt sein müssen.

Mehr zum Thema Fußball Fußball LASK ohne Lizenz: Eine Pflanzerei der Bundesliga WIEN. Dass der LASK in erster Instanz durchfiel, schadet nicht nur dem Klub, sondern auch der Glaubwürdigkeit des Rechtssystems der ... LASK ohne Lizenz: Eine Pflanzerei der Bundesliga

"Einen entsprechenden Änderungsantrag hat die SPG Wels ehestmöglich bei der Stadt Wels deponiert. Jedoch ist eine Abänderung eines Baubescheides nur unter Berücksichtigung von diversen Fristenläufen möglich. Dieser Prozess nimmt in der Regel ein paar Monate in Anspruch und somit war es aufgrund einer notwendigen Bürokratie nicht möglich das abgeänderte Dokument der Bundesliga zur Verfügung zu stellen", heißt es in einer Aussendung des Klubs.

Ebendort wird Klubmanager Peter Huliak zitiert: "Infrastrukturell tut es uns natürlich sehr weh, da viel Zeit und Geld in diverse Adaptierungen investiert wurde und wir nun Opfer eines 10 Jahre alten Bescheids geworden sind. Wir sind sehr froh, dass wir hier die Adaptierung dieses Bescheids angestoßen haben, aber können die gesetzlichen Fristen bei solchen Abänderungen nicht beeinflussen und sind hier leider Passagier."

Mehr zum Thema LASK Wegen "absurder Hausverbote": LASK-Stadionsprecher hört auf LINZ. Wolfgang Fröschl, die "Stimme" des LASK, gab nach elf Jahren seinen Abschied bekannt. Wegen "absurder Hausverbote": LASK-Stadionsprecher hört auf

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper