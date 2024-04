LASK wird die Lizenz in erster Instanz verweigert

Aufgrund des Trainerwechsels am Mittwoch verweigerte der Senat 5 dem LASK die Lizenz für die kommende Saison in erster Instanz. Das bestätigten die Linzer am Freitag.

Zum Stichtag der Lizenzvergabe braucht ein Klub einen Trainer mit der UEFA-Pro-Lizenz. Neo-Trainer Maximilian Ritscher verfügt nur über die UEFA-A-Lizenz. Darum nominierte der LASK am Donnerstag noch Thomas Darasz (UEFA-Pro-Lizenz) als Chef-Trainer. Dieser war ursprünglich als Assistent für Ritscher gedacht.

Die Vorschriften der Bundesliga sehen nach einem Trainerwechsel eine Frist von 60 Tagen vor, um erneut einen Cheftrainer, der sich im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz befindet, zu nennen.

„Wir haben sämtliche formaljuristische Vorschriften der Bundesliga vollumfänglich und zu jedem Zeitpunkt erfüllt. Nach der Benennung des neuen Trainerteams um Thomas Darazs und Maximilian Ritscher hat Darazs als Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz das Amt des Cheftrainers übernommen, was wir umgehend bei der Liga gemeldet haben. Es ist daher völlig unbegreiflich und willkürlich, dass der Senat 5 eine solche Entscheidung getroffen hat. Da wir jegliche Anforderungen erfüllen, gehen wir fest davon aus, die Lizenz in zweiter Instanz zu erhalten", wird Sportchef Radovan Vujanovic in der Aussendung zitiert.

Alle anderen Bundesliga-Klubs haben die Lizenz in der ersten Instanz erhalten, darunter auch die Wiener Austria.

