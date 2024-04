OÖ-Ligist ASK St. Valentin und Wahlmüller gehen getrennte Wege

Im Frühjahr gelang dem ASK St. Valentin in der Fußball-OÖ-Liga noch kein Sieg - insgesamt sind die Niederösterreicher bereits seit acht Spielen sieglos. Weshalb der Klub nach dem 1:2 am Freitag in Micheldorf sogar auf den vorletzten Platz zurückgefallen ist.

Lesen Sie auch: Ennser Fußballtalent (11) im Visier von Europas Top-Klubs

Im Kampf um den Klassenerhalt in der höchsten Liga des Bundeslandes hat der ASK jetzt reagiert: Der Verein und Trainer Willi Wahlmüller gehen ab sofort getrennte Wege. „Am heutigen Montagvormittag haben wir uns zu einer einvernehmlichen Auflösung des bis Sommer laufenden Vertrags entschlossen“, sagt Wahlmüller.

Die nicht zufriedenstellende aktuelle Situation hat zu diesem Schritt geführt. Wahlmüller: „Da beide Seiten mit den Gegebenheiten nicht zufrieden sein konnten, einigten wir uns zu diesem Schritt. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute für die Zukunft.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger