Oedt will Meister werden, aber nicht aufsteigen

LINZ. Vor OÖ-Liga-Frühjahrsauftakt: Die OÖN beantworten vor dem Rückrundenstart die wichtigsten Fragen.

Spannung ist beim Rückrundenstart der OÖ Liga in jedem Fall garantiert. Auch wenn mit Wallern wohl nur eine Mannschaft im Fall des Meistertitels auch wirklich aufsteigen würde. Oedt will angreifen, im Fall der Fälle, aber nicht aufsteigen. Gleiches gilt für die ASKÖ Donau Linz. Im Kampf gegen den Abstieg ist praktisch die halbe Liga involviert. Die wichtigsten Fragen zum Liga-Start:

Was plant die ASKÖ Oedt?

"Ich will die Meisterschaft gewinnen. Wir werden sicher nicht im Fall der Fälle am Ende der Saison verlieren, nur um nicht Erster zu werden. Das wäre eine Verachtung der Konkurrenten. Außerdem wird es sowieso schwierig genug, den Titel zu holen", sagt Präsident Oedts Franz Grad. Einen Aufstieg in die Regionalliga schließt er aus. "Ich wüsste nicht, was wir dort sollen. Diese Liga ist sinnlos. Es würde nur Sinn machen, wenn wir die Infrastruktur schaffen könnten, um auch in die zweite Liga zu gehen. Diesbezüglich sind mir bekanntlich die Hände gebunden."

Was passiert rechtlich, wenn Oedt abermals auf den Aufstieg verzichtet?

Laut Statuten müsste Oedt dann in die Landesliga zwangsabsteigen. Ein Verbandsbeschluss, der vor Saisonbeginn gefällt wurde, untersagt es nämlich, dass ein Verein zwei Mal auf einen Aufstieg verzichten darf. In der Landesliga würde der Klub mit einem Aufstiegsverbot für die kommende Spielzeit belegt werden. Der Verband geht davon aus, dass der Beschluss auch rechtlich hält – Oedt glaubt das nicht. "Es wäre nicht fair, weil die Regel zwar im Sommer beschlossen wurde, aber die Vorsaison miteinschließt", sagt Oedt-Sportchef Stefan Reiter. Aber auch hier wird am Ende Präsident Franz Grad entscheiden. Der Verband will uns ohnehin nicht, vielleicht gehen wir in die Landesliga und lassen es dann bleiben." Als Zweiter könnte Oedt auch dann in der OÖ Liga bleiben, wenn der Meister verzichtet.

Bis wann müsste man einen möglichen Aufstiegsverzicht bekannt geben?

Weil Oedt bereits nach dem Meistertitel in der Vorsaison wegen der fehlenden Infrastruktur einen Aufstiegsverzicht abgegeben hat, hätte man heuer bis zum 10. Juni Zeit, um sich abermals gegen den Sprung in die höhere Liga auszusprechen. Alle anderen Vereine müssten den ersten Aufstiegsverzicht bis 1. Juni bekannt geben.

Wer steigt auf, wenn Oedt als Meister verzichtet?

Dann ginge der Platz an den Vize-Meister weiter. Will auch der Zweite nicht aufsteigen, wäre der Dritte aufstiegsberechtigt – und so weiter. Will kein OÖ-Verein in die dritte Liga, würde der Aufstiegsplatz an ein anderes Bundesland (Steiermark oder Kärnten) gehen. Und danach sieht es aktuell aus, denn: Auch Wallern liebäugelt nicht unbedingt mit Liga drei, würde den Schritt aber als Meister durchziehen. Ob sie das auch als aufstiegsberechtigter Zweiter machen würden, ist äußerst fraglich.

Hätte ein Aufstiegsverzicht von Oedt auch Auswirkungen auf den Abstiegskampf?

Natürlich. Wird Oedt Meister und verzichtet zum zweiten Mal auf den Aufstieg, wird der Verein an die letzte Stelle der OÖ Liga gereiht und muss den Gang in die Landesliga bestreiten. Dann gäbe es – Stand jetzt – nur einen zusätzlichen Absteiger. Und zwar die sportlich schlechteste Mannschaft der Saison. Weshalb Oedt nicht nur im Titelrennen, sondern auch im Abstiegskampf ein Wort mitredet. Vor allem den abstiegsbedrohten Klubs wäre es sicher recht, wenn Oedt Meister wird, auf den Abstieg verzichtet und absteigen muss. Mehr als zwei Klubs müssten nur dann aus der OÖ Liga absteigen, wenn aus der Regionalliga mindestens zwei OÖ-Klubs absteigen. Danach sieht es derzeit überhaupt nicht aus.

Wer hat sich im Winter am besten verstärkt?

Micheldorf geht als Schlusslicht in das Frühjahr, hat mit acht Neuzugängen am Transfermarkt nachgelegt. Auch Marchtrenk oder Bad Ischl sind qualitativ besser geworden.

