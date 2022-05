Lochen: Im dritten Anlauf endlich Meister

Die Innviertlerinnen krönten sich in der Vorwoche zum ersten Frauen-Meister. "Die Motivation im Training nach den beiden Fehlversuchen wiederherzustellen, war schon sehr schwierig", blickt Trainer Thomas Pugl-Pichler zurück. In der Vorsaison fehlte gar nur ein Spiel, damit es zu einer Wertung gekommen wäre. "Aber die Vorfreude kam zurück", sagt Pugl-Pichler.

Sein Team setzte den Erfolgslauf in der neuen Spielzeit fort, kassierte in den jüngsten 28 saisonübergreifenden Partien nur eine Niederlage – gestern gab es in Haid ein 0:0. Pugl-Pichler: "Die Erleichterung und Freude sind sehr groß, eine Belohnung für alle im Verein." Im dritten Anlauf heißt es endlich: Landesliga – Lochen ist dabei. (pich)