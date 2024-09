Neo-Pregarten-Trainer Robert Lenz: Von Tor- zu Punktegarant?

Robert Lenz ist der neue starke Mann in der Coachingzone von OÖ-Ligist SPG Pregarten. Nach der Trennung von Dominik Nimmervoll soll der 39-jährige Deutsche die Trendwende schaffen. Die erste Möglichkeit dazu könnte wohl nicht schwieriger sein: Die Mühlviertler empfangen morgen beim Lenz-Debüt Topteam Dietach (19 Uhr).

"Pregarten ist eine Herzensangelegenheit. Deshalb habe ich zugesagt", sagt Lenz, der sich eigentlich voll auf sein zweites Standbein fokussieren wollte: Mit "Torgarant" hat er ein Individualprojekt gestartet, in dem alles trainiert wird, was ein guter Stürmer benötigt. "Heutzutage können sich die wenigsten Vereine einen fertigen Stürmer holen. Sie müssen sie selber ausbilden", sagt Lenz.

Beim Schlusslicht der höchsten Liga des Bundeslandes wird es aber auch darum gehen, die zweitschwächste Defensive (Anm.: 18 Gegentore) in den Griff zu bekommen. Wie will er das schaffen? Vor allem mental soll der Hebel angesetzt werden: "Die fußballerische Qualität der Mannschaft ist unumstritten. Es muss wieder frische Energie in die Mannschaft kommen." Dann wird aus dem Torgaranten für Pregarten bald vielleicht auch ein Punktegarant …

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

