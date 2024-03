SPG Geretsberg/Bürmoos: Gegen das Schlusslicht soll der nächste Dreier her

Am Ende durften die Damen der SPG am vergangenen Spieltag über ein 3:0 in Wien jubeln.

Mit einem Achtungserfolg starteten die Damen der SPG Geretsberg/Bürmoos in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Das Team von Coach Andreas Meindl wies die SG FAC Wien – USC Landhaus mit 0:3 in die Schranken und fuhr damit "Big Points" im Kampf gegen den Abstieg ein. Angesichts der Tatsache, dass die ambitionierten Wienerinnen im Frühjahr eigentlich einen Angriff nach oben starten wollten, ist der Erfolg noch höher einzustufen. "Uns war von Anfang an klar, dass es eine schwere Partie wird. Aber wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet und sind mit viel Leidenschaft und Herz aufgetreten", sagt Meindl. Die Gastgeberinnen hatten zwar mehr Spielanteile, die SPG zeigte sich schlussendlich aber als Meister der Effizienz. Michelle Felber, Elena Danner und Lilli-Marie Braun waren mit ihren Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Ein Pflichtsieg?

Den Schwung aus der Auftaktpartie wollen die SPG-Damen für das Heimmatch gegen Altenmarkt mitnehmen. Die Niederösterreicherinnen liegen abgeschlagen mit nur einem Punkt am Tabellenende. "Ich spreche ungern von einem Pflichtsieg, aber gegen Altenmarkt müssen wir die drei Punkte holen", sagt Meindl. Auch wenn sich der Gegner offensiv punktuell verstärkt hat, will die SPG die (Pflicht-)Hürde nehmen. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr in Bürmoos.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer