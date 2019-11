Das Rauchverbot gilt jetzt auch im Unterhaus

Im Fußball-Unterhaus wird den vielen Kickern in heißen Duellen weiterhin der Kopf rauchen – nicht aber außerhalb des Platzes. Am 1. November trat das Nichtraucher-Gesetz in Kraft, das auch die vielen Kantinen auf den Sportplätzen betrifft. Dem Qualm in den Vereinsheimen wurde also die Rote Karte gezeigt.

Für die meisten Unterhaus-Klubs kein Problem: "Wir haben die Tschick schon länger aus unseren Räumlichkeiten verbannt", sagt Stefan Lang, Obmann von Waldzell in der 2. Klasse West. Ähnlich sieht es Christoph Niedermair, Sektionsleiter von Dionysen/Traun in der 1. Klasse Mitte: "Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Nachwuchs, dieser kommen wir mit den rauchfreien Räumlichkeiten auch schon seit einiger Zeit nach."

Gute Luft kann man auch im Klubheim des SV Ebensee in der 1. Klasse Süd einatmen – nicht nur wegen der idyllischen Umgebung im Salzkammergut: "Wir sind seit Jahresbeginn rauchfrei und sind froh über diese Entwicklung. Wir haben bei der Umsetzung nur Verständnis bemerkt."

"Kick ohne Tschick"

Den Anstoß für ein rauchfreies Umfeld auf den Fußballplätzen machte der OÖ-Fußballverband bereits vor einem Jahr: Im Herbst 2018 starteten der OÖFV und die OÖ Gebietskrankenkasse die Kampagne "Kick ohne Tschick".

Im Mittelpunkt der gesundheitspräventiven Vereinscoaching-Initiative standen die Ziele, speziell im Nachwuchsbereich das Nichtrauchen zu fördern und die Vorbildwirkung von Trainern hervorzuheben sowie das Vereinsumfeld als Lebensmittelpunkt noch attraktiver zu gestalten. Zahlreiche Maßnahmen – von Video-Clips bis zu einem Aktionswochenende von der OÖ-Liga bis zu den Bezirksligen – wurden als Schulterschluss zwischen Vereinen, Aktiven, Trainern, Funktionären oder Schiedsrichtern umgesetzt.

So fungierten vor allem die Referees im Unterhaus als Botschafter: Sie trugen bei sämtlichen Meisterschaftsspielen von der Kampfmannschaft über die Reserve bis zum Nachwuchs das Kampagnenlogo auf dem Trikot.

Neuer Anstrich für acht Klubs

Gut angenommen wurde auch die Aktion "Rauchfreie Kantine": Da wurden jene Vereine prämiert, die mittels Bewerbungsvideos besonders gut und auch lustig erläutern konnten, warum die eigene Vereinskantine rauchfrei werden soll. Die acht Gewinner bekamen dabei einen neuen Anstrich: Bei Geboltskirchen, Mehrnbach, Putzleinsdorf, Peuerbach, Pattigham/P., Eberschwang, Raab und bei Vorwärts Steyr haben die Malermeister bereits einen optisch sichtbaren Startschuss für ein gesundheitsbewusstes Vereinsumfeld gesetzt.

