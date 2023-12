Baumgartner wird neuer Trainer der Jungen Wikinger Ried

Jahrelang gab es viel Kritik an der Arbeit der SV Ried Akademie. Zu wenige Spieler würden den Sprung in den Profi-Bereich schaffen, hieß es von einigen Kritikern. Seit dem Amtsantritt von Rieds Sportchef Wolfgang Fiala vor etwas mehr als drei Jahren hat sich die Situation geändert. Mit Arjan Malic, Belmin Beganovic, Jonas Mayer, Diego Madritsch und Ben Wörndl – um nur einige zu nennen – kommen regelmäßig Eigenbauspieler bei den Profis zum Einsatz. "Anhand ihrer Entwicklung sieht man, dass wir in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht haben", meint Rieds Sportchef Fiala.

Die gute Arbeit des Rieder Trainerstabs blieb bei den anderen Bundesligaclubs nicht ungeachtet und so wurde Wolfgang Schrattenecker – insgesamt sechs Jahre im SVR-Nachwuchs tätig, zuletzt Akademieleiter – von Red Bull Salzburg abgeworben und arbeitet nun für den Serienmeister im Bereich des Jugendscoutings. Für Fiala kam der Wechsel des Tumeltshamers nach Salzburg etwas überraschend, dennoch wollte er ihm keine Steine in den Weg legen: "Red Bull spielt in einer anderen Liga und ist das Ziel vieler Spieler und Trainer. Wir wollten Wolfgang diese Möglichkeit nicht nehmen. Er hat bei uns jahrelang tolle Arbeit geleistet. Wir wünschen ihm auf seinen weiteren Weg alles Gute". Mit Marcel Thallinger wird der U18-Trainer interimistisch bis Sommer auch die Geschicke der Wenzel Schmidt Fußballakademie, zusammen mit Ulla Riepl, leiten.

Akademieleiter Wolfgang Schrattenecker wechselt zu Red Bull Salzburg. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Neuer Übungsleiter

Neuigkeiten gibt es nicht nur in der Akademie, sondern auch bei den Jungen Wikingern: Mit Julian Baumgartner wurde ein neuer Chef-Trainer präsentiert. Bereits im Herbst betreute der Mehrbacher und ehemalige Kapitän der Jungen Wikinger, gemeinsam mit dem Utzenaicher Alfons Fischer, die Mannschaft. Nun übernimmt er die alleinige Verantwortung auf der Betreuerbank und beendet seine aktive Spielerkarriere. "Es ging schneller als gedacht. Eigentlich hatte ich vor im Frühjahr noch selber zu spielen. Aber das Angebot als Trainer konnte und wollte ich nicht ablehnen", meint Baumgartner. Vereinsintern genießt der 29-Jährige vollstes Vertrauen. "Er ist ein großes Trainertalent und soll nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Julian kann mit unserer totalen Unterstützung rechnen", sagt Fiala.

Die zweite Mannschaft der Rieder liegt nach 15 gespielten Runden auf dem vorletzten Tabellenplatz der Regionalliga Mitte. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt jedoch nur zwei Punkte. Das große Ziel lautet Klassenerhalt.

Abstiegskampf

"Die Regionalliga ist die ideale Plattform für unsere jungen Spielen, um den Sprung in den Erwachsenenfußball zu schaffen. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Deswegen werden wir die Mannschaft verstärken und alles versuchen, um den Klassenerhalt zu realisieren. Auch wenn das Vorhaben nicht ganz einfach wird. Die Qualität der Liga ist hoch. Es gibt viele gute Mannschaften", sagt Fiala.

Den Grundstein für den Klassenerhalt will der neue Trainer in der Vorbereitung legen. "Wir werden hart arbeiten, um bestens vorbereitet in die Rückrunde zu starten", meint Baumgartner.

Als potenzieller Neuzugang wird unter anderem der 19-jährige Simon Nußbaumer gehandelt. Der junge Stürmer des OÖ-Ligisten Union Mondsee (13 Spiele/7 Tore in der laufenden Saison) trainierte bereits mehrere Male mit der Mannschaft mit. "Ein sehr interessanter Spieler. Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen", sagt Fiala.

