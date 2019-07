Wird Andreas Heraf neuer Co-Trainer bei der SV Ried?

Heraf, der als Kicker elf Mal im Nationalteam spielte, war zuletzt für den Ligakonkurrenten FAC als Cheftrainer tätig. Zuvor war der 51-Jährige für mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften verantwortlich. Außerdem trainierte er die neuseeländische Damen-Fußballnationalmannschaft. Jetzt dürfte der 51-Jährige laut OÖN-Informationen ein ernsthafter Kandidat für den Job als Co-Trainer bei der Ried sein. Am Montagnachmittag war Heraf in Ried.

Die Zeit drängt, denn bereits am kommenden Freitag gastiert die SV Ried in der ersten Runde des ÖFB-Cups auswärts bei Bruck an der Leiht. In der ersten Runde der Zweiten Liga kommt es am Freitag, 26. Juli, in Ried zum Duell mit Austria Klagenfurt.

Neuer Torhüter verpflichtet

Personell steht der Kader für den Saisonstart im Großen und Ganzen. Ein Ersatz für Torhüter Filip Dmitrovic, der einen Großteil der Saison wegen eines Kreuzbandrisses ausfallen wird, wurde gefunden. Es handelt sich um Daniel-Edward Daniliuc, zuletzt beim FAC. Laut OÖN-Informationen ist außerdem die Verpflichtung von Reuben Acquah (zuletzt FC Juniors OÖ) fix.

