Wegen Beckenbauer-Gedenkfeier: Bayern sagen Test gegen Ried ab

Erster Testlauf für Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried in der Winter-Vorbereitung: Die Innviertler treten heute bei Regionalliga-Klub SPG Wallern/St. Marienkirchen an – ohne Nikola Stosic und Marc Schmerböck. Obwohl mit den Langzeit-Verletzten Marcel Ziegl, Philipp Pomer und Matthias Gragger sowie Nikki Havenaar (angeschlagen), Oliver Steurer, Nils Seufert und Jonas Mayer (alle krank) insgesamt sieben Kicker ausfallen, verzichten die Rieder auf das Duo freiwillig: Beide werden für das heutige Vorbereitungsspiel nicht mehr berücksichtigt.

Dafür dürfen sich mit Benjamin Sammer, Christoph Zotter, Dominik Velecky und Sebastian Kapsamer vier Kicker der Jungen Wikinger beweisen.

Bayern sagen Testspiel ab

Nichts wird es mit dem für kommenden Freitag geplanten Testspiel gegen das Amateurteam von Bayern München: Da an diesem Tag in der Allianz Arena eine große Gedenkfeier für den verstorbenen Bayern-Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer stattfindet, haben die Münchner den Test abgesagt. Er soll am 3. Februar nachgeholt werden.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

