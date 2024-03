SV Ried: Wege von Verein und Geschäftsführer Rainer Wöllinger trennen sich

Am 12. November 2020 wurde Rainer Wöllinger als Geschäftsführer der SV Guntamatic Ried präsentiert. In dieser Zeit ist bei den Rieder Fußballern viel passiert. Während der Corona-Pandemie gelang der Wiederaufstieg, im Sommer 2023 folgte dann der bittere, erneute Abstieg aus der Bundesliga. Vor dem heutigen Heimspiel der Rieder gegen Liefering (18.10 Uhr, Innviertel-Arena) sickerte durch, dass sich die Wege des Vereins und Wöllinger spätestens mit Saisonende wohl trennen werden. Laut OÖN-Informationen kommt das Präsidium der SV Ried heute am Nachmittag vor dem Spiel gegen Liefering zu einer Sitzung zusammen. Die bevorstehende Trennung zwischen dem 50-Jährigen und dem Innviertler Traditionsverein dürfte laut Insidern einvernehmlich erfolgen. In den kommenden Tagen soll auch entschieden werden, ob und in welcher Form die Stelle nachbesetzt wird. Die Mitarbeiter des Vereins dürften laut OÖN-Informationen bereits über den bevorstehenden Abschied von Wöllinger informiert worden sein.

Wiedergutmachung ist gegen Liefering angesagt

Sportlich wollen die Rieder Fußballer gegen Liefering nach drei Niederlagen aus den ersten vier Frühjahrsspielen in die Erfolgsspur zurückfinden. "Wir wollen uns vor den Fans die drei Punkte erkämpfen", sagt Abwehrchef Nikki Havenaar. "Wir haben bei unseren Fans viel gutzumachen aus den ersten Spielen im Frühjahr. Es ist eine Gelegenheit, wieder einen positiven Weg einzuschlagen", sagt Cheftrainer Maximilian Senft. Das erste Saisonduell der beiden Teams endete in Salzburg mit einem 1:1-Unentschieden.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic

