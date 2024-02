SV Ried: Ein Gewinner und ein großes Fragezeichen

Bevor am kommenden Freitag das Frühjahr in der 2. Fußball-Liga mit dem Heimspiel gegen FAC Wien angekickt wird, steigt morgen die Generalprobe für die SV Guntamatic Ried: Um 15 Uhr tritt ein Team der Rieder im Klaus Roitinger Stadion gegen den bayrischen Regionalligisten Wacker Burghausen an, um 18 Uhr findet in der Innviertel Arena ein zweites Testspiel gegen OÖ-Drittligist SPG Wels statt.

Vor allem dem zweiten Test wird besondere Aufmerksamkeit zukommen: Gegen die Welser wird die vermeintliche Stammelf der Innviertler zum Einsatz kommen. Zu dieser gehört auch Nik Marinsek: Der 24-jährige Slowene zählt zu den Gewinnern der Vorbereitung. Er hat sich für eine neue Rolle empfohlen: Neben Nemanja Celic soll Marinsek im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen – im Herbst war er noch hauptsächlich in der offensiven Dreierreihe am Ball.

Auch die Neuzugänge Ante Bajic und Lumor Agbenyenu dürften gesetzt sein. Genauso wie Stürmer Wilfried Eza, der nach seiner Verletzung wieder voll fit ist.

Wie geht es mit Ziegl weiter?

Kopfzerbrechen bereitet den Riedern indes weiter Kapitän Marcel Ziegl: Es ist ungewiss, ob der 31-Jährige, der weiter an Fersen- und Knieproblemen leidet, in dieser Saison überhaupt noch einmal das Rieder Trikot überstreifen wird. Was natürlich auch eine vorzeitige Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags schwierig macht. „Jetzt waren wir einmal ab, wie es mit Marcel weitergeht. Wir werden ihn aber auf keinen Fall fallen lassen“, sagt Ried-Sportchef Wolfgang Fiala.

Dafür soll Belmin Beganovic nächste Woche wieder in das Training einsteigen, auch bei Philipp Pomer steht eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb in den kommenden Wochen bevor.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

