Steht die nächste Partie der SV Ried an der Kippe?

Bereits heute sind die Kicker der SV Guntamatic Ried für das Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Liga beim FC Dornbirn in den Teambus geklettert – ohne zu wissen, ob die morgige Partie (14.30 Uhr) im Ländle überhaupt angepfiffen werden kann. An diesem Wochenende soll nämlich der Winter in Österreich Einzug halten – in Vorarlberg werden laut Prognosen bis zu einem halben Meter Schnee erwartet. Für Ried wäre es die bereits zweite Partie, die man nachholen müsste: Auch das bislang letzte Auswärtsspiels bei den Sturm Graz Amateuren musste Anfang November nach starken Regenfällen bereits am Tag vor der Partie abgesagt werden.

Tritt morgen der prognostizierte Schnefall ein, wäre an ein Spiel morgen auf der Birkenwiese wohl nicht zu denken. Klubverantwortliche der Dornbirner haben die Bundesliga bereits vorgewarnt, dass es problematisch werden könnte. Vor allem wegen der Reisestrapazen wäre eine Absage für die Wikinger bitter – auch wenn sich zumindest der finanzielle Schaden in Grenzen halten würde: Wird die Partie morgen abgesagt, ist der Heimverein dazu verpflichtet, dem Gastklub pauschale Entschädigungskosten von 1800 Euro zu erstatten.

Die Rieder hoffen aber auf einen Anpfiff – wollen die ungeschlagene Serie von sieben Liga-Spielen weiter ausbauen. Das Team von Trainer Maximilian Senft wird sich auf jeden Fall überwinden müssen: "Uns ist bewusst, dass in Dornbirn schwierige Platzverhältnisse herrschen, und stellen uns auf ein Spiel ein, in dem es mehr um ehrlichen als um schönen Fußball gehen wird", sagt Senft, der neben den Langzeitverletzten Ziegl, Pomer und Gragger auch auf den kranken Seufert verzichten muss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger