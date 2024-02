SV Ried: Ungeschlagen durch die Vorbereitung

Mit einer ungeschlagenen Vorbereitung kickt die SV Guntamatic Ried am Freitag die Frühjahrssaison in der 2. Fußball-Liga an. Bei der Doppel-Generalprobe holten die Innviertler gegen den deutschen Regionalligisten Wacker Burghausen ein 0:0 und besiegten kurz darauf mit der aktuellen Stamm-Elf den OÖ-Drittligisten SPG Wels 4:0.

Eines ist augenscheinlich: Mit der Rieder Mannschaft wird trotz eines aktuellen Acht-Punkte-Rückstands auf Zweitliga-Spitzenreiter GAK in der zweiten Saisonhälfte zu rechnen sein: "Wir wollen im ersten Teil der Rückrunde bis zum GAK-Spiel ein Momentum aufbauen, danach kann man weiterblicken", sagt Ried-Trainer Max Senft, dessen Team seit dem jüngsten Aufeinandertreffen mit dem steirischen Aufstiegsrivalen in der Liga bereits neun Spiele ungeschlagen ist. "Die Mannschaft hat sich nach dem schwierigen Start sehr gut zusammengefunden." Mit Ante Bajic und Lumor Agbenyenu erhöhte sich im Winter für das Senft-Team zusätzlich die Qualität: "Beide sind klare Verstärkungen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger