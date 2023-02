Bundesliga: Ried verliert knapp gegen Hartberg

Die Oststeirer setzten sich am Sonntag bei ihrem Frühjahrsauftakt im Kellerduell der Fußball-Bundesliga bei der SV Ried mit 1:0 (0:0) durch und gaben die Rote Laterne ab. Das Goldtor in einer spielerisch alles andere als hochklassigen Partie erzielte Dominik Frieser (78.). Hartberg liegt nach 17 Runden nun einen Punkt vor den Riedern auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Ried-Trainer Christian Heinle nahm gegenüber dem Halbfinal-Einzug im Cup vergangene Woche beim Wiener Sport-Club (2:0) zwei Änderungen an seiner Startelf vor. Bei Hartberg spielten von den insgesamt acht Winter-Neuzugängen mit Manuel Pfeifer und Rückkehrer Donis Avdijaj zwei gleich von Beginn an. Offensiv war von den Steirern vor der Pause wenig zu sehen, auch in der Defensive präsentierten sie sich anfällig. Zudem musste Abwehr-Routinier Mario Sonnleitner mit einer Muskelverletzung vorzeitig vom Platz (41.).

Nach einem vorsichtigen Beginn von beiden Seiten gewannen die Rieder vor 3.080 Zuschauern Mitte der ersten Hälfte Oberwasser. Stefan Nutz scheiterte nach Flanke von Leo Mikic und Ballannahme mit der Brust an Raphael Sallinger, dem Nachfolger des zurückgetretenen Rene Swete im Hartberg-Tor (27.). Zwei Minuten später war es abermals Nutz, der nach Patzer von Marin Karamarko am langen Eck vorbeischoss. Auch Mikic tauchte nach einem Fehler von Matija Horvat im Konter noch einmal gefährlich vor Sallinger auf (45.+2).

Ried offenbarte einmal mehr Probleme mit der Chancenverwertung. Die Innviertler haben in bisher 17 Liga-Runden erst zwölf Tore erzielt - die mit Abstand wenigsten der Liga. Nach Seitenwechsel wurden in Schopps 4-2-3-1-System zusehends die Hartberger gefährlicher. Ein Schuss von Jürgen Heil fiel zu unpräzise aus (68.), Christoph Lang agierte im Abschluss zu unentschlossen (70.).

Nach einem Ballgewinn von Heil gelangte der Ball über den eingewechselten Ruben Providence abgefälscht zu Frieser, der siegbringend einnickte. Ried-Torhüter Jonas Wendlinger verhinderte wenig später noch das 2:0 durch Dario Tadic (86.), auf der Gegenseite brachte Neuzugang Roko Jurisic den Ball bei der besten Ausgleichschance nicht an Sallinger vorbei (89.). Die enttäuschten Rieder Fans warfen im Finish Becher auf das Spielfeld.

Schopp gelang in seinem 100. Bundesliga-Spiel als Hartberg-Trainer, dem ersten seit Mai 2021, der erste Ligasieg gegen Ried. Die Oberösterreicher mussten sich im fünften Bundesliga-Heimspiel gegen die Hartberger erstmals geschlagen geben. Ried ist mittlerweile fünf Ligaspiele sieglos. Den Hartbergern gelang der erste Sieg nach fünf Runden, in denen sie unter Schopps Vorgänger Klaus Schmidt nur einen Punkt geholt hatten.

