Die SV Ried auf den Spuren von Blau-Weiß Linz

Bringt das "Hotel Miracle" auch der SV Guntamatic Ried Glück? Heute hob der Fußball-Zweitligist zum Trainingslager an der türkischen Riviera ab – die Innviertler sind aber nicht das erste Team aus Oberösterreich, das bereits im Luxustempel in Lara residierte. Vor zwei Jahren war der FC Blau-Weiß Linz zu Gast – und das mit einer ähnlicher Ausgangsposition.

Damals war man erster Verfolger von Herbstmeister St. Pölten gewesen – am Ende standen die Linzer ganz vorne in der Tabelle und feierten den Bundesliga-Aufstieg. Das ist auch das Ziel der SV Ried: Mit dem Trainingscamp in der Türkei will sich das Team von Trainer Maximilian Senft den Feinschliff holen, um im Frühjahr Leader Admira noch abfangen zu können.

Neben Trainingseinheiten steigt auch ein Testspiel: Am Freitag treten die Wikinger gegen den dänischen Erstligisten Vejle Boldklub an.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger