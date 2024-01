Neo-Rieder gewann bereits gegen Real

Lafnitz statt Real Madrid – Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried steht vor der Verpflichtung von Lumor Agbenyenu. Der 27-Jährige weilt – wie exklusiv berichtet – seit gestern für medizinische Testungen im Innviertel, soll er ja der gesuchte Mann für die vakante Position des Linksverteidigers sein.

Mit dem 14-fachen Teamspieler von Ghana holen die Wikinger einen Kicker, der bereits auf klingende Karrierestationen zurückblicken kann: 2014 hatte der FC Porto den Afrikaner nach Europa geholt, 2018 überwies Sporting Lissabon 2,5 Millionen Euro für Lumor. Auch bei 1860 München, Malaga oder Mallorca in der spanischen La Liga war er schon am Ball. Mit dem Klub von der Ferieninsel gelang ihm am 19. Oktober 2019 sogar eine echte Sensation: Beim 1:0-Sieg gegen Real Madrid – mit den Stars um Vinicius Junior oder Karim Benzema – war er im Einsatz.

Beim heutigen Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers im slowenischen Catez (11 Uhr gegen NK Bravo) wird der Neo-Rieder noch nicht im Einsatz sein. Auch Belmin Beganovic und Wilfried Eza fehlen wegen muskulärer Probleme. Genauso wie Nikola Stosic: Der Mittelfeldspieler absolviert aktuell ein Probetraining beim Aufstiegsrivalen GAK. (rawa)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper