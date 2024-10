Nach Rieds 2:4: "Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt für einen Krisenmodus"

Zum dritten Mal in Serie blieb Zweitligist SV Guntamatic Ried beim 2:4 (1:1) gegen den SKN St. Pölten ohne Heimsieg. Im Gegensatz zur Länderspielpause Anfang September kommt die jetzt anstehende zweiwöchige Phase ohne Spiel zum bestmöglichen Zeitpunkt. Vor etwas mehr als einem Monat fand man nach der Unterbrechung nicht mehr wirklich aus den Startblöcken. In vier Partien gab es zwei Niederlagen und ein Remis. Der einzige Sieg war die Aufholjagd beim 3:2 in Amstetten.

Natürlich gibt es Erklärungen dafür, dass die Innviertler aktuell nur auf dem vierten Tabellenplatz liegen. Die Gegner haben sich mittlerweile besser auf die Innviertler eingestellt. Die klaren Siege zu Saisonbeginn wurden gegen Teams wie Lafnitz, Horn und Stripfing geholt, die in der Tabelle auch jetzt ganz hinten angesiedelt sind. Mit Saliou Sane ist den Innviertlern auch der beste Torschütze verletzt abhanden gekommen. Das darf allerdings beim Kader der Innviertler keine Ausrede sein.

Augenscheinlich war gegen St. Pölten allerdings auch, dass man in den Zweikämpfen vor dem Traumtor von St. Pöltens Elijah Just insgesamt fünf Mal das Nachsehen hatte und bei Schnittbällen um den Tick zu spät gekommen war. Völlig unnötig war auch die Gelb-Rote Karte für Niki Havenaar, der den Innviertlern im Herbst so wohl zwei Mal nicht zur Verfügung stehen wird, weil er im nächsten Spiel automatisch gesperrt sein wird und gleich noch einmal pausieren muss, sobald er nach Ende seiner Sperre die nächste Gelbe Karte sieht. Das alles zum ungünstigsten Zeitpunkt, weil jetzt mit Austria Lustenau, Kapfenberg und der Admira wohl die stärksten drei Gegner warten. Das gibt umgekehrt natürlich auch die Chance, den aktuellen Drei-Punkte-Vorsprung auf die Niederösterreicher im direkten Duell wieder zu reduzieren. Sportchef Wolfgang Fiala versucht dennoch, den Emotionspegel niedrig zu halten. "Die Tendenz ist nicht erfreulich, aber wir sind drei Punkte hinter dem Ersten. Es ist nicht der Zeitpunkt für einen Krisenmodus."

Vorstandssitzung am Dienstag

Am Dienstag wird Fiala bei der Vorstandssitzung seinen Bericht zur sportlichen Situation abgeben. Auch hier ist die Bezeichnung "Krisensitzung" nicht angebracht – es handelt sich um das übliche Treffen, das schon lange terminisiert ist. Fialas Fazit: "Jene Tugenden, die uns zu Beginn dieser Saison ausgezeichnet haben – dieses staubige Spielen, ohne ein Gegentor zu erhalten, fehlt uns momentan. Wir machen zu einfache Fehler, bekommen die Gegentore zu leicht. Nach der Länderspielpause müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl