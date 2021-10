Letztes Spiel für Zeugwart-Legende

Am 6. 6. 2006 hatte Rocky Artner seinen ersten Arbeitstag als Zeugwart bei der SV Ried. Mehr als 15 Jahre später kümmert sich der 66-Jährige heute zum letzten Mal um die Ausrüstung der Rieder Kicker, zumindest in offizieller Funktion. Artner geht in den wohlverdienten Ruhestand. "Wehmut wird beim letzten Spiel schon dabei sein. Es wird mir alles fehlen, vor allem die Burschen und meine tägliche Arbeit bei den Trainings", sagt Artner im OÖN-Videointerview. Auf die Frage, woran er sich ganz besonders gerne zurückerinnert, antwortete Artner: "Das ist der Vizemeistertitel, der Cupsieg 2011 und natürlich der Wiederaufstieg 2020." Sollte bei den Rieder Fußballern Not am Mann sein, wird Artner seine Dienste aber anbieten. "Wenn ich hier gebraucht werde, dann werde ich dem Verein immer zur Verfügung stehen", sagt Artner und fügt hinzu: "Die Zeit bei der SV Ried war die schönste in meinem Arbeitsleben. Ich habe sehr viele Freunde kennengelernt. Mit Johann Willminger, Roland Daxl, Marcel Ziegl und Thomas Reifeltshammer habe ich lange zusammengearbeitet. Es war einfach eine tolle Zeit."

