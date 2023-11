Absage des SV-Ried-Spiels hat Konsequenzen

Keine große Freude hatte man bei Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried mit der Absage des bislangen letzten Auswärtsspiels bei den Sturm Graz Amateuren. Das Spiel musste Anfang November nach starken Regenfällen bereits am Tag vor der Partie abgesagt werden. Dies darf ausschließlich durch den Schiedsrichter selbst beziehungsweise durch einen berechtigen Offiziellen. Am Spieltag selbst war es dann sonnig. Jetzt hat die Bundesliga dem SK Sturm Graz die Zulassung für das Stadion in Gleisdorf entzogen. Das Nachtragsspiel gegen die Rieder am 6. Dezember muss in einem Ausweichstadion stattfinden, das die Grazer nennen müssen. Ansonsten wird das Spiel mit 0:3 strafverifiziert. Heikel ist es laut Regulativ mit dem Sturm-Stadion in Liebenau, da dieses bereits für Sturm und den GAK reserviert ist - und grundsätzlich nicht mehr als zwei Teams im gleichen Stadion Ligapartien austragen dürfen. Es wird wohl an der Liga liegen, ob es für diese beiden Partien im Herbst eine Ausnahmegenehmigung gibt.

