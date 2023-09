0:1 beim GAK- SV Ried verliert den Anschluss

Die SV Ried zeigt in der 2. Fußball-Liga weiter zwei Gesichter: Beim 0:1 gegen den GAK starteten die Innviertler bissig – gaben die Kontrolle über das Spiel aber aus unerklärlichen Gründen aus der Hand. Noch in der ersten Halbzeit hatte Ried-Goalie Andreas Leitner einen Rückstand gegen GAK-Stürmer Daniel Maderner (28.) verhindert, in der 56. Minute war er machtlos: Ein Schuss aus 18 Metern ging von der Stange ins Tor.

Es blieb beim 0:1, weil die Wikinger zahlreiche Top-Chancen durch Nik Marinsek (49.), Philipp Pomer (49.), Oliver Steurer (69.), Marc Schmerböck (76.) und David Ungar (95.) vergaben. "Wir hätten einfach ein Tor erzwingen müssen, da fehlt die Überzeugung", haderte Ried-Goalie Leitner nach dem Schlusspfiff. Auch Ried-Coach Maximilan Senft war sauer: "Diese Niederlage wäre zu verhindern gewesen. In der ersten Halbzeit waren wir viel zu mutlos, in der zweiten Hälfte haben wir uns mehr zugetraut. Wir müssen in der Box eiskalter sein, die Chancen hätten für mehrere Spiele gereicht."

Sein Team geht mit enttäuschenden sechs Punkten nach sechs Runden in die Länderspielpause. Womit Ried bereits nach dem ersten Saisonfünftel neun Punkte hinter dem Führungs-Duo St. Pölten und GAK liegt.

Celic ersetzt Martin

In der steirischen Landeshauptstadt nicht mehr dabei waren Michael Martin (Wechsel zu Paderborn) und Aleksander Lutovac. Der Vertrag des Serben wurde aufgelöst. Auch auf der Zugangsseite haben die Wikinger am Deadline-Day noch einmal nachgelegt: Wie in den OÖN exklusiv berichtet kommt Nemanja Celic vom deutschen Bundesligisten Darmstadt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger