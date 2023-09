SV Ried holt Nemanja Celic von Darmstadt

Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der von Darmstadt 98 nach Ried kommt, hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

„Mit Nemanja Celic haben wir einen Oberösterreicher im besten Fußballeralter verpflichtet, der in Österreich schon gezeigt hat, was in ihm steckt. Da er uns neben seiner Qualität auch als Spielertyp und Persönlichkeit weiterbringt, wollten wir uns diese Chance kurz vor Transferschluss nicht entgehen lassen“, sagt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala über den ehemaligen LASK-Kicker.

„Das Projekt von Ried hat mich voll überzeugt. Es ist schön, dass ich jetzt ein Teil dieses Projekts bin, und ich freue mich auf die Herausforderungen und Aufgaben, die auf mich warten. Ich bin sehr guter Dinge, das wir es gemeinsam schaffen werden. Ich möchte schnell zum Stammspieler werden und eine Führungsrolle übernehmen“, sagt Neuzugang Nemanja Celic.

