Das U21-Team ist in Ried daheim

Die ÖFB-Nachwuchsauswahl trifft am 8. Juni zum Auftakt auf Estland, am 7. September auf Aserbaidschan und am 16. November auf Kroatien. Die weiteren Konkurrenten auf dem Weg zur Endrunde 2023 sind Norwegen und Finnland.

"Wir als Team fühlen uns in Ried sehr wohl. Die Klubverantwortlichen geben uns das Gefühl, dass sie unheimlich stolz darauf sind, die Heimspiele der U21 auszurichten", sagte Teamchef Werner Gregoritsch, der gestern seinen 63. Geburtstag feierte.

Bis zum 30. März hat er seinen neuformierten Kader in Spanien zusammengezogen. Testspiele gegen Saudi-Arabien (27. März, 12 Uhr) und Polen (29. März, 15 Uhr) finden in der Pinatar Arena statt, in der auch der LASK schon Probeläufe austrug. Von den Athletikern ist Torhüter Tobias Lawal dabei.