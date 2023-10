Dank EM-Quali: Rangnicks Vertrag verlängert sich

Der 1:0-Auswärtssieg des ÖFB-Nationalteams in Baku bedeutet nicht nur die fixe Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland: Damit einher geht auch die automatische Verlängerung des Vertrags von Teamchef Ralf Rangnick.

Der 65-jährige Deutsche unterschrieb bei seinem Amtsantritt im April des Vorjahres einen Kontrakt über zwei Jahre, der sich bei einer erfolgreichen EM-Qualifikation um weitere zwei Jahre bis zur WM 2026 verlängern sollte.

Das ist nun gelungen, wodurch sich Rangnick die historische Chance bietet, Österreich zur ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 1998 zu führen. Dann würde eine fast 30-jährige Durststrecke ihr Ende finden.

"Wir sind alle begeistert, dass Ralf Rangnick mit dieser Akribie und Begeisterung für den österreichischen Fußball arbeitet", sagt ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer im "ORF"-Interview.

