Wechselt LASK-Kicker Michorl nach China?

Einen LASK-Kicker zieht es eventuell nach Asien: Aber wohl noch nicht jetzt, sondern eher im Sommer: Dann läuft der Vertrag von Peter Michorl aus. Gespräche soll es nach OÖN-Infos bereits gegeben haben. Am Ende liegt es an Michorl selbst, ob er das – gut dotierte – Abenteuer wagen will. Sollte es doch schneller gehen: In China ist das Transferfenster bis zum 28. Februar offen.

Lesen Sie auch: Einen Rekord haben die LASK-Fans sicher

Vertrag von Luckenender wird wohl nicht verlängert

Nach Thomas Goiginger (bei Osnabrück) und Michorl dürfte im Sommer ein drittes schwarz-weißes Urgestein die Athletiker verlassen: Der Vertrag von Verteidiger Felix Luckeneder läuft aus und wird wohl nicht verlängert. Dafür hat der LASK gestern die Kaufoption von Maksym Talowjerow gezogen: Der 23-Jährige wurde fest von dessen Stammklub Slavia Prag verpflichtet und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027.

Ebenso fix ist der Transfer von Marco Grüll: Der 25-jährige Ex-Rieder wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Rapid im Sommer ablösefrei zu Bremen, wie die beiden Klubs gestern bestätigten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.