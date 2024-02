Einen Rekord haben die LASK-Fans sicher

Ob der LASK bald im Guinness-Buch der Rekorde steht, wird aktuell ermittelt. Vor dem Cup-Viertelfinale gegen Salzburg (2:3) war ein gemeinsames Reanimationstraining durchgeführt worden. Die bisherige Bestmarke liegt bei 12.000 Teilnehmern, zum Zeitpunkt des Trainings waren 12.644 im Stadion. Einen Rekord haben die LASK-Fans aber bereits sicher: 33.280 Euro wurden im Rahmen der Aktion "ASKaritativ" der "Landstrassler" für den guten Zweck gesammelt.

Spendensumme aufgeteilt

Zusätzlich zum Erlös beim Punschstand in der Cantina in Kleinmünchen und dem Verkauf von Fanartikeln in der Weihnachtszeit fetteten die Becherspenden bei den Europa-League-Heimspielen gegen Saint-Gilloise und Toulouse die Spendenkassa auf. 5000 Euro gingen an die Familie der kleinen Lea, die aufgrund einer Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Der Rest, 28.280 Euro, wurden an die Rollenden Engel vergeben. Der Verein erfüllt die letzten Wünsche von schwer kranken oder alten Menschen.

Mehr zum Thema LASK LASK LASK: Mehr Zuschauer kamen im Cup nur 1967 WIEN. Nur vor 57 Jahren gegen die Austria waren noch mehr Fans im Stadion. LASK: Mehr Zuschauer kamen im Cup nur 1967

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.