LASK: Höchster Cupbesuch seit 1967

So viele Fans unterstützten den LASK zuletzt 1967 bei einem Cup-Match zu Hause.

Es wird noch einige Zeit dauern, ehe feststeht, ob der LASK-Weltrekord für die höchste Teilnehmerzahl bei einem Reanimationstraining auch gewertet wird. 12.644 Zuschauer waren 20 Minuten vor dem Anpfiff des Cup-Viertelfinales, als der Weltrekordversuch gestartet wurde, bereits im Stadion. 14.700 lautete später die von Stadionsprecher Wolfgang Fröschl durchgegebene Zuschauerzahl, die mindestens ebenso beeindruckend war: Oder glaubt wirklich jemand ernsthaft, ein ÖFB-Cup-Viertelfinale am 1. Februar bei fünf Grad Celsius vor einem ausverkauften Haus auszutragen?

Und wenn doch: Warum ist es dann dem LASK in den vergangenen 79 Jahren – seit dem Jahr 1945 gibt es verlässliche Aufzeichnungen über Zuschauerstatistiken in der Bundesliga und im ÖFB-Cup – nie gelungen?

Nur ein einziges Mal in seiner Cup-Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der LASK bei einem Cup-Heimspiel mehr Zuschauer als am Freitag beim 1:3 gegen die Salzburger begrüßen dürfen. Dass 1967 gleich 17.000 Zuschauer auf die Gugl strömten, hatte einen besonderen Grund: Damals wurde das Finale noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das 2:1 daheim gegen die Austria war zu wenig, um den Cup zu holen. Insgesamt s

tand der LASK neben dem Cupsieg 1965 (zum 1:1 beim Final-Heimspiel gegen Wiener Neustadt kamen 8000 Zuschauer auf den LASK-Platz) noch fünf weitere Male im Finale.

Trotzdem war man nur bei einem einzigen weiteren Spiel zuschauermäßig noch fünfstellig: 1973 gab es ein Linzer Derby gegen den SK Vöest, das mit Hin- und Rückspiel gespielt wurde, bei dem der LASK sein Heimspiel vor 10.000 Fans mit 1:0 gewann.

Ansonsten lag man, inklusive aller Toleranzgrenzen wie etwa ungenauer Zählung, weit unter den aktuellen Werten. Es mag verschiedene Gründe – vom heute höheren Stellenwert des Cups bis zu Abos, die früher eventuell nicht für den Cup gegolten haben – geben. Dennoch bleibt: Der ÖFB-Cup war in Linz nie ein Zuschauermagnet. Der LASK ist auf einem guten Weg, auch das zu ändern.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl