Nach der kalten Dusche kam das LASK-Werkl bei 35 Grad auf Touren

7:0 in Pregarten, 5:2 gegen die Admira, 2:0 gegen 1860 München, 1:1 gegen St. Gallen, 4:2 gegen Debrecen und heute beim Kick-off gegen die Vienna in der Raiffeisen-Arena auf der Gugl 4:2 (2:2) - der LASK hat die Vorbereitung auf die am Freitag mit dem Cup-Erstrundenmatch beim SC Röthis beginnende Fußball-Saison 2023/24 ungeschlagen abgeschlossen. Allerdings bleibt ein Sorgenkind: Der neue Rechtsverteidiger Sanoussy Ba schied in der 18. Minute angeschlagen aus. Dafür tat sich vor 3267 Zuschauern, die in den Genuss von Freibier kamen, ein anderer Zugang hervor.

Der senegalesische Stürmer Moussa Kone, der von Olympique Nimes zu den Schwarz-Weißen gestoßen war, zeigte seine Torjägerqualitäten. Er war immer dort, wo es im gegnerischen Strafraum gefährlich wurde. Der 26-Jährige staubte zum 1:2 (11.) ab und erzielte kurz vor der Pause nach der Querpass von Florian Flecker das 2:2 (40.). Das war zu diesem Zeitpunkt verdient. Allerdings hatte der LASK bei 35 Grad den Start komplett verschlafen. Zweitligist Vienna führte in der 4. Minute 2:0, wobei der neue LASK-Einsertorhüter Tobias Lawal bei den Gegentreffern von Marvin Schuster und Luca Edelhofer keine glückliche Figur abgab.

Starke Geste von Peter Michorl

Auch abgesehen davon war die LASK-Defensive vor der Pause nicht immer sattelfest. Die Döblinger fanden binnen 60 Sekunden zwei Topchancen auf das 3:1 vor (35., 36.), ein Mal rettete Lawal, der zweite Versuch ging daneben. Das sind durchaus Warnschüsse, aus denen die Athletiker ihre Lehren ziehen müssen. Unabhängig davon versuchten sie, hoch zu pressen und waren über weite Strecken dominant. Das sollte belohnt werden. Der eingewechselte Branko Jovicic brachte den LASK nach Seitenwechsel mit einem abgefälschten Distanzschuss 3:2 in Führung (48.).

Zu diesem Zeitpunkt mischte auch die heißeste Transferaktie der Linzer mit. Und zwar Keito Nakamura, der vom Publikum besonders herzlich gefeiert wurde. Nachdem der Japaner im Strafraum gelegt worden war, forderten die Fans mit "Keito, Keito"-Sprechchören lautstark den Gefoulten. Peter Michorl zeigte sich als Teamplayer und reichte Nakamura den Ball weiter, den dieser souverän vom ominösen Punkt zum 4:2 versenkte (55). Das mannschaftsinterne Klima passt.

Pfiffe für Monschein

Nach Seitenwechsel krempelte Neo-Trainer Thomas Sageder seine Elf kräftig um, nur Sturm-Neuerwerbung Ivan Ljubic (vor der Pause im defensiven Mittelfeld, danach in der Innenverteidigung) spielte fast über die volle Distanz (85 Minuten). Am Ende gab?s viel Beifall von den Rängen. Nur Ex-LASK-Angreifer Christoph Monschein musste bei seiner Einwechslung bei der Vienna in der 60. Minute ein Pfeifkonzert über sich ergehen lassen.

Kick-off in der Raiffeisen-Arena: LASK - Vienna 4:2 (2:2).

Tore: 0:1 (3.) Schuster, 0:2 (4.) Edelhofer, 1:2 (11.) Kone, 2:2 (40.) Kone, 3:2 (48.) Jovicic,, 4:2 (55./Elfmeter) Nakamura

Aufstellung LASK (4-2-3-1): Lawal (46. Siebenhandl); Sanoussy Ba (18. Flecker/85. Bello), Ziereis (46. Letard/85. Kecskes), Luckeneder (46. Twardzik), Renner (46. Jovicic); Ljubic (85. Stojkovic), Horvath (46. Michorl/85. Darboe); Usor (60. Havel), Zulj (46. Mustapha/73. Zirngast), Goignger (46. Nakamura/78. Balic), Kone (46. Ljubicic)

So geht's weiter:

21. Juli, 18 Uhr: ÖFB-Cup, 1. Runde beim SC Röthis

28. Juli, 20.30 Uhr: Bundesliga-Start gegen Rapid

5. August: auswärts gegen den SK Sturm Graz

12. August: LASK - FC Blau-Weiß Linz

Europa-League-Play-off (24./31. August)

21. September: Internationale Gruppenphase (Europa League oder Conference League)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.