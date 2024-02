LASK zog die Kaufoption bei Talowjerow

Maksym Talowjerow bleibt über den Sommer hinaus beim LASK: Die Athletiker zogen die Kaufoption im Leihvertrag mit Slavia Prag, der 23-Jährige unterschrieb bis Sommer 2027 bei den Linzern.

Der Verteidiger, im Spätsommer zum zweiten Mal vom tschechischen Erstligisten ausgeliehen, nutzte seine Chance, als Felix Luckeneder verletzt ausfiel: Seitdem ist er Stammspieler in der Abwehr - und stürmte zur Nominierung in das ukrainische Nationalteam. "Mit seinen Stärken passt er perfekt zu unserer Spielidee", erklärte Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic den fixen Erwerb. "Er wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten."

Zweiter Slavia-Leihspieler fix verpflichtet

Talowjerow ist der zweite Spieler, den der LASK nach einer Leihe mittels Kaufoption von Slavia Prag verpflichtete: Erst im November wechelte Moses Usor fix nach Linz, der 22-jährige Nigerianer unterschrieb bis Sommer 2028.

