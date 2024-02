Marco Grüll wechselt zu Bremen

Marco Grüll wird Legionär in der deutschen Fußball-Bundesliga: Schon in der Winterübertrittszeit war er mit Mainz und Union Berlin in Verbindung gebracht worden, seinem Klub Rapid waren aber die Angebote nicht gut genug. Laut deutschen Medienberichten wechselt der 25-Jährige nun nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei zu Bremen.

Am Sonntag war Grüll für Rapid im Cup-Viertelfinale gegen St. Pölten am Ball (3:1). Es war das erste Spiel seiner Abschiedstournee. Im Sommer 2021 hatte Rapid den Flügelspieler von der SV Ried geholt.

Handlungsbedarf nach der Verletzung von Gale

Einen neuen Spielkameraden im Frühjahr bei Rapid dürfte Grüll bald kennenlernen: Laut spanischen Medienberichten soll Flügelspieler Isak Jansson in Wien einen Medizincheck absolvieren. Der 22-jährige Schwede werde bis Sommer vom spanischen Zweitligisten Cartagena ausgeliehen.

"Wir wollen noch etwas machen", sagte Rapids Sportdirektor Markus Katzer beim Cup-Viertelfinale, ohne dabei auf Jansson einzugehen. Der Handlungsbedarf wurde größer, weil Thierry Gale monatelang ausfällt: Erst im Jänner war der 21-jährige Teamspieler von Barbados an der Zehe operiert worden, nun zog er sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, "im privaten Umfeld", wie Rapid mitteilte.

Bisherige Wintertransfers in der Bundesliga

FC Salzburg

Zu: Daniliuc (Salernitana, Leihe), Blank (D, Dortmund), Horn (D, vereinslos)

Ab: Piatkowski (Pol, Granada, Leihe), Mantl (D, Viborg, Leihe), Mendes (Bra, Bragantino, Leihe)

Daniliuc (Salernitana, Leihe), Blank (D, Dortmund), Horn (D, vereinslos) Piatkowski (Pol, Granada, Leihe), Mantl (D, Viborg, Leihe), Mendes (Bra, Bragantino, Leihe) SK Sturm Graz

Zu: Jaros (Cze, Liverpool, Leihe), Biereth (Den, Arsenal, Leihe)

Ab: Teixeira (Cpv, Randers, Leihe), Demaku (Altach, Leihe), Fuseini (Randers, Leihe)

Jaros (Cze, Liverpool, Leihe), Biereth (Den, Arsenal, Leihe) Teixeira (Cpv, Randers, Leihe), Demaku (Altach, Leihe), Fuseini (Randers, Leihe) LASK

Zu: Berisha (Kos, vereinslos, zuletzt Reims), Copado (D, Bayern München II)

Ab: Goiginger (Osnabrück), Balic (Lodz), Darboe (Gam, AS Rom, nach Leihe, zu Sampdoria Genua), Anselm (V. Köln, Leihe)

Berisha (Kos, vereinslos, zuletzt Reims), Copado (D, Bayern München II) Goiginger (Osnabrück), Balic (Lodz), Darboe (Gam, AS Rom, nach Leihe, zu Sampdoria Genua), Anselm (V. Köln, Leihe) TSV Hartberg

Ab: Lang (Sturm, nach Leihe, zu Rapid), Lemmerer (Amstetten, Leihe), Karamarko (Cro)

Lang (Sturm, nach Leihe, zu Rapid), Lemmerer (Amstetten, Leihe), Karamarko (Cro) SK Austria Klagenfurt

Zu: Maglica (Cro, Zrinjski Mostar), Loune (Mar, Nürnberg, Leihe)

Ab: May (D, V. Berlin, Leine)

Maglica (Cro, Zrinjski Mostar), Loune (Mar, Nürnberg, Leihe) May (D, V. Berlin, Leine) SK Rapid

Zu: Lang (Sturm Graz, nach Leihe zu Hartberg)

Ab: Kühn (D, Celtic Glasgow), Bajic (Ried), Greil (Sandhausen)

Lang (Sturm Graz, nach Leihe zu Hartberg) Kühn (D, Celtic Glasgow), Bajic (Ried), Greil (Sandhausen) Wolfsberger AC

Zu: Karamoko (Civ, Mimosas), Morgenstern (Lendorf)

Ab: Bamba (Civ, Lorient), Bukusu (D, Zalgiris Vilnius)

Karamoko (Civ, Mimosas), Morgenstern (Lendorf) Bamba (Civ, Lorient), Bukusu (D, Zalgiris Vilnius) FK Austria Wien

Ab: Braunöder (Como, Leihe), Baltaxa (Isr, Maccabi Tel Aviv), Jukic (Sotschi)

Braunöder (Como, Leihe), Baltaxa (Isr, Maccabi Tel Aviv), Jukic (Sotschi) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Joao Luiz (Bra, Bregenz)

Ab: Hofer (Salzburg, nach Leihe, zu Liefering), Gschossmann (St. Pölten, Leihe)

Joao Luiz (Bra, Bregenz) Hofer (Salzburg, nach Leihe, zu Liefering), Gschossmann (St. Pölten, Leihe) SCR Altach

Zu: Demaku (Sturm, Leihe), Diawara (Mli, Landskrona), Bahloul (Fra, Wil)

Ab: Bischof (Rapid, Leihe zu Vienna), Bukta (Hun)

Demaku (Sturm, Leihe), Diawara (Mli, Landskrona), Bahloul (Fra, Wil) Bischof (Rapid, Leihe zu Vienna), Bukta (Hun) WSG Tirol

Ab: Ertlthaler (Tychy)

Ertlthaler (Tychy) SC Austria Lustenau

Zu: L. Meisl (Beerschot), Mikic (Cro, Jeonnam), Gorzel (vereinslos, zuletzt Aue), Chato (D, Osnabrück)

Ab: Baden Frederiksen (Den, Arnheim, nach Leihe, zu Lyngby Kopenhagen), J. Schmid (Fra, Niederkorn), Moltenis (Fra, Sochaux)

