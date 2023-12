Operation notwendig: LASK-Stürmer fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Bundesligist LASK muss mehrere Wochen auf Ibrahim Mustapha verzichten.

Wie Linzer am Montag per Aussendung bestätigen, war der Angreifer beim 0:4 in der Europa League beim FC Liverpool verletzungsbedingt ausgeschieden.

Lesen Sie auch: LASK-Notelf fehlte die Austria die Durchschlagskraft

Mustapha zog sich nach seiner Einwechslung an der Anfield Road eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu und musste nur 13 Minuten nach seiner Hereinnahme wieder ausgetauscht werden.

Der 23-jährige Ghanaer, der heuer bislang 20 Pflichtspiele für die Athletiker absolvierte, wird am Montagnachmittag operiert und fehlt dem LASK damit für mehrere Wochen.

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Verletzungs-Schock um Blau-Weiß-Torjäger Ronivaldo LINZ. BW-Torjäger Ronivaldo musste nach Rot-Foul verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Verletzungs-Schock um Blau-Weiß-Torjäger Ronivaldo

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.