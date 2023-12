Verletzungs-Schock um Blau-Weiß-Torjäger Ronivaldo

LINZ. Blau-Weiß Linz gelingt die nächste Überraschung gegen ein Top-drei-Team in der Fußball-Bundesliga: Nach Siegen gegen Tabellenführer Salzburg und den Dritten LASK holte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner auch gegen den Zweiten Sturm Graz einen Punkt (1:1).

Video: Die Highlights der heutigen Partie:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den ersten gefährlichen Abschluss verbuchten aber die Gäste: Manprit Sarkaria hatte zwei Gegenspieler stehen gelassen, BW-Goalie Nicolas Schmid konnte seinen Schlenzer ins lange Eck aber parieren (16.). Chancenlos war hingegen dessen Gegenüber im Tor der Steirer drei Minuten später: Nach einem Ronivaldo-Abschluss landete der Ball glücklich vor den Füßen von Simon Seidl, der den Ball an Kjell Scherpen vorbeischob.

Ein Gegentor, welches die Gäste endgültig aufwachen ließ: Bei einem Sarkaria-Abschluss hatte Schmid einen tollen Reflex gezeigt, wenig später verpasste William Böving einen Stangler von Alexander Prass nur hauchdünn.

Video: BW-Trainer Gerald Scheiblehner im Interview:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

13 Sekunden nach Wiederanpfiff hätte Blau-Weiß die Führung sogar ausbauen können: Sturm-Schlussmann Scherpen konnte sich gegen Ronivaldo auszeichnen. Statt einer Zwei-Tore-Führung fiel in der 48. Minute der Ausgleich: Tomi Horvat behielt nach einem Böving-Zuspiel aus zehn Metern die Übersicht.

Kein Knöchelbruch

In der 53. Minute bekam das Spiel einen völlig neuen Charakter: Sturm-Kicker Javier Serrano kam gegen Ronivaldo zu spät, traf den Brasilianer voll am Knöchel, wurde ausgeschlossen. Die Diagnose Knöchelbruch hat sich vorerst nicht bestätigt. Scheiblehner: "Der Knöchel ist intakt, aber die Bänder haben etwas abbekommen. Ich bin mir sicher, dass Ronny in der Vorbereitung wieder auf dem Platz stehen wird."

Video: BW-Goalie Nicolas Schmid im Interview:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Trotz der Überzahl konnte sich Blau-Weiß bei Tormann Schmid bedanken, dass es beim Unentschieden blieb: Im Eins-gegen- eins rettete er gegen Horvat. Stefan Feiertag (74.) und Manuel Maranda (77.) machten im Finish aus aussichtsreichen Positionen zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Scheiblehner: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gegen einen starken Gegner abgeliefert."

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Vor dem 1:1 gegen Sturm Graz griff Blau-Weiß-Trainer zur Schneeschaufel LINZ. Fußball-Bundesliga: Gerald Scheiblehner war einer von 70 Freiwilligen, die ab 7 Uhr den Rasen vom Schnee befreiten – die Mannschaft bedankte ... Vor dem 1:1 gegen Sturm Graz griff Blau-Weiß-Trainer zur Schneeschaufel

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.