LASK sichert sich nordmazedonischen Teamspieler

Der 21-Jährige wurde vom nordmazedonischen Erstligisten Shkendija Tetovo verpflichtet und wird direkt an den norwegischen Zweitliga-Klub Aalesunds FK weiterverliehen. Das gaben die Athletiker am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Bei den Schwarz-Weißen erhält er einen langfristigen Vertrag.

Der 24-fache U21-Nationalspieler feierte im Oktober 2022 sein Debüt für das A-Team seines Landes. Der Leihvertrag in Aalesund läuft aufgrund der in Norwegen ausgetragenen Ganzjahresmeisterschaft bis 31. Dezember 2024. Dort soll Maksimov weitere Spielpraxis sammeln.

"Mit Metodi konnten wir einen äußerst spannenden Spieler verpflichten, der sehr gut in unser Profil passt. Es freut uns, dass es uns gelungen ist, ihn langfristig unter Vertrag zu nehmen. Für uns war wichtig, dass er die Möglichkeit hat, weitere Spielpraxis zu bekommen, um sich entsprechend weiterzuentwickeln", wurde Sportdirektor Radovan Vujanovic zitiert.

