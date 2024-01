LASK holt Stürmer vom FC Bayern München

Der 20-jährige Lucas Copado wechselt vom FC Bayern München zum LASK, wo er einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028 unterschreibt.

Der siebenfache deutsche Nachwuchs-Nationalspieler war im Alter von zwölf Jahren von der Spielvereinigung Unterhaching zu den Bayern gekommen.

Für die zweite Mannschaft (Regionalliga) des deutschen Rekordmeisters verbuchte Copado in 65 Einsätzen 23 Treffer und 20 Vorlagen, in der laufenden Saison brachte es der 20-Jährige in 17 Partien auf zehn Tore und fünf Assists. Im Jänner 2022 feierte er sein Bundesliga-Debüt gegen Borussia Mönchengladbach.

"Es erfüllt uns mit großer Freude, dass sich Lucas trotz zahlreicher Angebote für den LASK entschieden hat. Er verfügt über enormes Potenzial und seine Verpflichtung zeigt, dass wir für junge, hochveranlagte Spieler eine attraktive Adresse sind", wird Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport, in einer Aussendung zitiert.

