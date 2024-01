Gugl statt Pasching: Der LASK startet in eine neue Ära

Am Freitag trat der LASK die Heimreise vom Trainingslager im türkischen Belek an. Nach einem freien Wochenende starten die Athletiker heute in eine neue Ära: Die Schwarz-Weißen kehren endgültig nach Linz zurück.

Seit 2014 war Pasching der tägliche Arbeitsplatz für die LASK-Kicker, das wird sich jetzt ändern: Ab heute heißt es: umziehen in der Raiffeisen-Arena, Frühstück im Stadion, Kraftkammer im Stadion, Training im Stadion, Mittagessen im Stadion. Und sogar das Schlafen tagsüber zwischen den Trainings ist auf der Gugl möglich, ehe sich die Spieler nach der Nachmittagseinheit wieder auf den Heimweg machen. Der Hintergrund: Laut einer Vereinbarung mit Gemeinde und Anrainern darf in Pasching nicht mehr Profi-Fußball gespielt werden.

Weshalb der Bundesligist jetzt endgültig auf die Gugl zurückkehrt - auch für den Trainingsbetrieb. Von der Kabine über den Trainingsplatz bis zu den Tageszimmern – alles ist binnen zwei Minuten zu Fuß erreichbar. "Das hat sonst kein Verein in Europa. Wir freuen uns total darauf, komplett in die Raiffeisen-Arena umzuziehen", sagt LASK-Spieler Rene Renner.

In Pasching werden hingegen nur mehr Frauen, Amateure und der Nachwuchs das Gelände nützen.

