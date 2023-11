LASK-Fans im Anflug auf Liverpool: "Einmal und nie wieder"

"Alles ist top organisiert, Hub ab. Ich bin erst am Mittwoch von einer Dienstreise zurückgekommen, und habe da schon die Flieger schon draußen stehen gesehen", erzählt Roland Gruber aus Pucking, der sich so wie insgesamt rund 1500 LASK-Fans in einem der acht Fanflieger am Spieltag auf den Weg nach Liverpool gemacht, die am Mittwoch ab 5.45 Uhr früh im 45-Minuten-Takt aus Hörsching abgeflogen sind. Und das voller Hoffnungen. "Es gibt richtig viele Erwartungen - wir rechnen mit einem Sieg. Zumindest Sieger der Herzen", sagt Julian Köglberger aus Neuhofen/Krems.

Die LASK-Spieler müssen heute so wie Josef Hörschläger aus Rohrbach ihre Schmerzgrenze überwinden: "Es ist ein Wahnsinn, ich bin ein bisschen krank, hätte fast nicht fliegen können. Jetzt habe ich noch ein bisschen nachbessern müssen beim Doktor, damit ich mitfliegen kann", sagt der "Hörschi", wie er am Linzer Flughafen genannt wird, aber im Gegensatz zu den anderen Passagieren auf Anraten des Doktors nichts trinken darf. Seinen größten Wunsch, hat er auf einem Schild auf englisch aufgeschrieben. Ein Freundschafts-Appell an die Fans in Liverpool.

"Wir wollen alle schönen Fußball sehen". Perfekt bringt auch Pamela Mara aus Gutau den Grund für den Flug nach Liverpool auf den Punkt: " Es ist einfach voll spannend, wann erlebt man so etwas? Einmal und nie wieder. Deshalb wollte ich auch unbedingt dabei sein. Wenn man die ersten 60 Minuten gesehen hat, dann weiß man, dass wir heuer eine super Mannschaft haben." Alles funktionierte bestens. Um 12.45 hob der achte und damit letzte Flieger von Hörsching aus in Richtung Liverpool ab.

