Countdown: So läuft der LASK-Tag vor dem Duell in Liverpool

Europacupspiele sind etwas Besonderes, die Tage allerdings extrem lang. Auch die Kicker des LASK haben heute ein straffes Programm - welches weit über jene 90 Minuten auf dem Rasen hinausgeht. Das machen die Kicker der Schwarz-Weißen in den Stunden vor dem Anpfiff:

11 Uhr - die Aktivierungseinheit im Hotel: Die am Spieltag übliche Aktivierungseinheit absolviert der LASK im Hotel. Offiziell wird der Hotelname nicht verraten. Wer von den 1500 Fans, die den LASK am Donnerstag begleiten, das Hotel finden will, der wird es in der 500.000-Einwohner zählenden Hafenstadt auch finden. Die Auswahl an Tophotels ist nicht so groß. Der LASK spart auch hier nicht: Die Spieler sind dort untergebracht, wo von Manchester United bis Tottenham die Stars aller Teams bei Spielen in Liverpool stets absteigen.

13 Uhr - das Mittagessen: Alles was das Spieler-Herz begehrt wird aufgetischt. Huhn, Pasta, Fleisch, Fisch, Reis - mit Marco Luckner hat der LASK sogar einen eigenen Koch mit in Liverpool.

13 bis 18 Uhr - Ruhezeit: Die Kicker ziehen sich auf die Tageszimmer zurück. Es ist aber auch gut möglich, dass sich der eine oder andere auch bei einem kurzen Spaziergang die Zeit vertreibt.

Ab 18.45 Uhr - die Abschlussbesprechungen: Bei Kaffee und Kuchen gibt LASK-Trainer Thomas Sageder seinen Kickern die letzten genauen Anweisungen. Videosequenzen des Gegners sollen die wichtigsten Vorgaben verdeutlichen.

19.15 Uhr - die Abfahrt: Etwas mehr als eineinhalb Stunden vor Anpfiff macht man sich auf den (kurzen) Weg ins Stadion. Dort finden letzte Besprechungen statt sowie das obligatorische Aufwärmen.

21 Uhr - der Anpfiff: Die LASK-Kicker erleben einen wohl ganz speziellen Moment in ihrer Karriere. Wenn Sie die Katakomben verlassen und den Rasen an der Anfield Road in Liverpool betreten - daran werden sie sich bestimmt noch ganz lange erinnern.

