In Hartberg kann der LASK den Einzug in die Meistergruppe feiern

Vier Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs liegt der LASK neun Punkte vor dem Siebenten Austria Wien. Weil die Athletiker das direkte Duell mit den Wiener für sich entschieden haben (2:0, 0:0) reicht es, wenn der Abstand nach diesem Wochenende gleich bleibt, damit der LASK in jedem Fall vor den Violetten gereiht wird.

Einen Punkt hinter der Austria liegt Wolfsberg, das den LASK ebenso theoretisch noch abfangen könnte. Wie viele Punkte die Athletiker tatsächlich brauchen, um bereits nach dieser Runde als Meistergruppenteilnehmer festzustehen, wissen sie schon beim Anpfiff in Hartberg am Sonntag: Die Austria (gegen Altach) und Wolfsberg (gegen Tirol) spielen schon am Samstag.

Vier Athletiker mit Hartberg-Vergangenheit

Das wird aber ohnehin nur ein Nebenaspekt sein. Es gilt für den LASK, an Salzburg und Sturm Graz dranzubleiben - und den Abstand zum Tabellennachbarn Hartberg zu vergrößern. "Mit Hartberg wartet ein starker Gegner auf uns, das haben wir schon im Hinspiel gesehen", sagte LASK-Trainer Thomas Sageder.

Im ersten Saisonduell in Linz (0:0) verschoss Robert Zulj (li.) einen Elfmeter. Bild: EXPA/UWE WINTER (APA/EXPA/UWE WINTER)

Beim 0:0 in Linz im Herbst hatte der LASK vor allem vor der Pause viel Glück, bei den Topchancen der Steirer nicht in Rückstand zu geraten. Die Chance zum Sieg vergab LASK-Kapitän Robert Zulj mit einem vergebenen Elfmeter. "Wir dürfen dem Gegner keine Räume geben, müssen gut und intensiv gegen den Ball arbeiten und die nötige Effizienz an den Tag legen", sagte Sageder, in dessen Kader mit Sascha Horvath, Florian Flecker, Ivan Ljubic und Felix Luckeneder vier Profis mit Hartberg-Vergangenheit stehen.

Duell der besten Torschützen

Im Hinblick auf die Liga-Torschützenliste ist die Partie jedenfalls ein Gipfeltreffen. TSV-Stürmer Maximilian Entrup und Zulj führen das Klassement (gemeinsam mit Klagenfurts Sinan Karweina) mit je neun Toren an. Beide haben beim Frühjahrsaufakt am vergangenen Wochenende getroffen. Während zwei Tore von Zulj dem LASK wenigstens noch einen Punkt gegen Klagenfurt (2:2) bescherten, verlor Hartberg nach Entrups 1:0 bei Austria Wien 1:3.

Hartberg-Trainer Markus Schopp haderte danach mit der offenisiven Ineffizienz und den defensiven Geschenken. och einmal wollen es die Oststeirer, die ihre bisher beste Oberhaussaison spielen, aber nicht "selbst aus der Hand geben", wie Schopp betonte. Gerade gegen den Ball müsse man "einfach noch entschlossener und klarer in den Zweikämpfen sein". Mittelfeldstütze Ousmane Diakite, der gegen die Austria noch fehlte, könnte diesmal wieder mit an Bord sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.