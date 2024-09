Gegen den LASK wird es für Rapid am  Samstag (noch) keine Sanktionen geben

Valon Berisha (li.) und Filip Stojkovic (re.) werden am Samstag in einem vollen Stadion auf Rapids Lukas Grgic treffen.

Die Gefahr, selbst Teil eines Geisterspiels zu werden, besteht für die Fans des LASK beim Auswärts-Gastspiel am kommenden Samstag gegen Rapid nicht. Wo (noch) keine Anzeige, da auch kein Urteil. Zu umfangreich ist das auszuwertende Material, ehe der ligainterne Rechtsweg beschritten werden kann.

Das bedeutet: Für das Spiel der Linzer in Hütteldorf gibt es keine Auswirkungen. Außer, dass der SK Rapid seine intern ausgesprochenen Hausverbote bereits umsetzen kann – so man dies auch möchte. Denn bei der Umsetzung von Hausverboten könnte der Ruf der beiden Klubs nicht unterschiedlicher sein.

Bei Rapid war auch in den vergangenen Tagen bei Präsident Alexander Wrabetz und Steffen Hofmann zwischen den Zeilen schon immer wieder zu bemerken gewesen, wie sehr man sich in Unverbindlichkeiten übt. "Analysieren, aufarbeiten", sind Worte, die man in regelmäßigen Abständen hört.

Die jüngsten drei Linzer Derbys zwischen dem LASK und Blau-Weiß liefen im Stadion trotz aller Rivalität ruhig ab. Hausverbote erteilte man beim LASK zuletzt aufgrund der erzwungenen Spielunterbrechung beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz. Es folgte der Vorwurf der "Willkür", weil man jene Fans, die für die Unterbrechung verantwortlich gewesen waren, nicht identifizieren konnte, und stattdessen im Vereinsregister eingetragenen Verantwortlichen stellvertretend zur Rechenschaft gezogen wurden.

Das Endergebnis nach langem Tauziehen: Aufheben der Stadionverbote und ein gemeinsames Bekenntnis, dass Protestaktionen künftig nicht mehr das Spiel beeinflussen dürfen, ist eine klare Befürwortung, dass trotz aller Differenzen der Fußball die Nummer eins ist. In Wien wird die proaktiv getroffene Maßnahme: "Keine Auswärtsfans in den nächsten vier Wiener Derbys" alleine sicher nicht reichen. Nette Bekenntnisse hat es schon oft genug gegeben.

"Besser und stabiler werden"

Sportlich erwartet den LASK am Samstag sowieso ein heißes Spiel. Rapid ist als Tabellenführer sportlich die Mannschaft der Stunde, der LASK hat als Neunter noch genügend Aufholbedarf. Trainer Markus Schopp war nach dem 4:0-Sieg im Cup gegen Regionalligist SU Mauer kritisch. "Wir müssen besser und stabiler sowie im Spiel nach vorne gefährlicher werden. Am Ende des Tages bin ich froh, dass wir in der nächsten Runde sind. Man muss die positiven Resultate mitnehmen und die guten Dinge richtig herausfiltern."

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

