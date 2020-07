Die offenen Fragen zum LASK-Stadion

Die Begeisterung und die Vorfreude auf das neue Stadion sind bei den LASK-Fans groß. Für den Klub geht es nach der Präsentationsshow nun um den nächsten Schritt: die Umsetzung. Das sind die wichtigsten Fragen:

Wie finanziert der LASK das Stadion?

Das Stadion wird von der LASK-Arena GmbH und Co. KG gebaut, einer hundertprozentigen Tochter des Vereins. Wie viel es endgültig kostet, ist noch offen, weil der Bau erst ausgeschrieben werden muss. Präsident Siegmund Gruber nahm als Vergleichswert die Stadien von Rapid und Austria Wien her, in die je rund 50 Millionen Euro flossen.

Klar ist, dass das Land Oberösterreich das Projekt fördern wird. Im Regierungsprogramm für die bis 2021 dauernde Legislaturperiode ist eine Arena im Zentralraum enthalten. Von zumindest einem Viertel an Förderung ist die Rede, eine Beteiligung an der Stadion-Gesellschaft soll es nicht geben. Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner sagt dazu nichts – mit dem Hinweis auf die noch offenen Gesamtkosten, die im Herbst feststehen sollen.

Der Gemeinderat der Stadt Linz hatte 2007 eine Willenserklärung abgegeben, ein Stadion mit bis zu einem Drittel und bis zu zehn Millionen Euro zu unterstützen. Das ist hinfällig. Der Beitrag der Stadt ist das Nutzungsrecht auf der Gugl für 80 Jahre.

Die Namensgebung macht die Raiffeisenlandesbank zum großen Sponsor des Projekts. Den Rest stemmt der LASK, der einen Vertrauensvorschuss bekam: Von den 42 Sky-Boxen ist schon die Hälfte reserviert, obwohl es noch gar kein offizielles Angebot gibt. Nimmt man Logen-Preise von vergleichbaren Klubs als Beispiel, sind zwei weitere Millionen fix. Allein im Bereich der Hospitality, also Logen und Business-Seats, erwirtschaftet Rapid einen jährlichen Deckungsbeitrag von rund 4,5 Millionen Euro, bei den normalen Eintrittskarten sind es 1,7 Millionen Euro.

Ein Teil des Europacup-Gewinns in der abgelaufenen Saison fließt ebenso ins Stadion, für die Restsumme schreibt der LASK ein Darlehen aus. Es ist naheliegend, dass Raiffeisen dem Verein gute Konditionen bieten wird. Als Unternehmer, Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder ist Gruber in seiner beruflichen Laufbahn mit Zahlen vertraut. "Wir können mit dem Taschenrechner umgehen."

Gibt es eine Lösung für das Verkehrsproblem?

Das Stadion mitten in der Stadt hat einen Nachteil: Der Froschberg wird zum Nadelöhr. Seit 27. Juni 2007 gibt es ein Mobilitätskonzept für Veranstaltungen auf der Gugl für mehr als 20.000 Zuschauer – also jene Kapazität, welche das neue Stadion bieten wird. Eine Adaptierung ist Sache der Stadt Linz. Im Doppelpass mit der Stadt wird der LASK versuchen, den öffentlichen Verkehr zu stärken. Dazu kündigte Generaldirektor Heinrich Schaller bei der Präsentation an, dass alle Parkgaragen, an denen die Raiffeisen-Landesbank beteiligt ist, zur Verfügung stehen. Shuttle-Busse könnten die Zuschauer zum Stadion bringen. Eine Parkgarage neben dem Stadion wurde angedacht, ob sie eine gute Lösung wäre, ist ungewiss. Die Zu- und Abfahrt könnte das Verkehrsproblem auf der Gugl eher verstärken als lösen.

Wo spielt Blau-Weiß Linz während der Bauphase?

Ursprünglich war vereinbart, dass Blau-Weiß Linz während der Baustelle auf der Gugl spielen kann. Das ist aber im Sinne beider Vereine nicht die beste Lösung. Alles deutet darauf hin, dass der Zweitliga-Klub auf das adaptierte Spielfeld bei der Verbandsanlage ausweicht. Seit Mai verfügt die Akademie LASK Juniors über diesen Rasen. Der einstige LASK-Platz ist wieder unter dem Dach des Klubs – wie inzwischen neun weitere. Vor sechs Jahren hatten die Athletiker nicht einmal einen.

Wo spielt der LASK im Falle einer Europacup-Qualifikation?

Bisher wich der LASK ins Linzer Stadion aus. In der Arena in Pasching darf nur bis zur zweiten Qualifikationsrunde gespielt werden. Geht es in den beiden kommenden Saisonen darüber hinaus, müssen sich die Athletiker eine Spielstätte suchen. Das lässt Gruber auf sich zukommen. Die Auswahl ist klein, St. Pölten ist die naheliegende Lösung, das Ernst-Happel-Stadion in Wien eine andere.

Bis zum Ende der Saison 2021/22 bleibt die dortige Raiffeisen-Arena das Spielfeld für den Bundesligisten. Ab Sommer 2022 darf dort kein Profiteam mehr spielen, die gerade erst erweiterte Anlage in Pasching – sie umfasst neben dem Hauptspielfeld nun insgesamt vier Trainingsplätze (drei Hybrid- und einen Kunstrasen-Platz) – bleibt jedoch als Trainingszentrum erhalten. Neben dem FC Juniors OÖ und dem LASK-Nachwuchs sollen dort die Mannschaften der Akademie und die neuen Damen-Teams ihr Basislager haben. Der FC Juniors OÖ wird auf der Gugl spielen, wäre aber berechtigt, nach Pasching auszuweichen – wenn zum Beispiel der Rasen in Linz wegen Europacupspielen geschont werden soll.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at