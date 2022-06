Der LASK holte einen Linzer zurück

Nemanja Celic ist zurück beim LASK: Der gebürtige Linzer kommt vorerst leihweise aus der zweiten deutschen Bundesliga und soll nun den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld anheizen.

Celic wurde in der Linzer Akademie ausgebildet, spielte für den FC Juniors OÖ und machte drei Spiele für den LASK. Der Durchbruch gelang ihm 2020/21 bei Tirol. Der damalige Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer wollte den defensiven Mittelfeldspieler damals verpflichten, doch er entschied sich für die zweite deutsche Bundesliga und Darmstadt. Beim Vierten der abgelaufenen Saison kam er auf 14 Einsätze.

Kühbauers Wunsch mit einem Jahr Verspätung erfüllt

Mit einem Jahr Verspätung erfüllte der LASK Kühbauer seinen Wunsch. „Durch die Erfahrung, die er während seiner Zeit bei Wattens und in der zweiten deutschen Bundesliga sammeln konnte, bringt er schon viel mit. Außerdem kennt er den LASK, hat hier seine Profi-Karriere begonnen. Das ist immer eine gute Basis“, sagte Kühbauer. Auf diesem Fundament will auch Celic aufbauen. „Mit dem LASK verbinde ich viele positive Erinnerungen, hier hat mein Weg zum Profifußballer begonnen. Ich habe bei meinen letzten Stationen viel gelernt und brenne darauf, es nun vor den LASK-Fans in der Raiffeisen Arena umzusetzen“, sagte der Zugang.