Der LASK erlebt in Altach eine Bundesliga-Premiere

Altach führt die Bundesliga in einer Wertung an: Kein Trainer sah öfter Gelb als Joachim Standfest.

Bis zum Sommer waren die Gelben Karten für die Trainer nur bedeutunglose Andenken, seit der laufenden Saison gilt gleiches Recht für alle: Wie die Spieler müssen auch die Trainer nach der fünften Verwarnung zuschauen - und der erste, den es trifft, ist Altachs Joachim Standfest im Spiel gegen den LASK am Sonntag.

Der 43-Jährige erreichte diese Marke nach 19 Spielen - denn schon im November gegen Klagenfurt fehlte er erkrankt und wurde von seinem Assistenten Roman Wallner vertreten. Auch am Sonntag ist der vormalige LASK-Stürmer der Chef auf der Bank. "Mein Team funktioniert, die wissen genau, was sie zu tun haben. Da brauche ich mich nicht allzu groß einmischen", sagte Standfest.

Zulj und Stojkovic gesperrt

Beim LASK fehlen Robert Zulj und Filip Stojkovic gesperrt. Ohne Kapitän Zulj auf dem Feld haben die Athletiker in der laufenden Saison noch keinen Treffer erzielt, beim 1:0 im Herbst war der 32-Jährige selbst der Torschütze. Ivan Ljubic fehlt verletzt. "Wichtig wird sein, dass wir an uns glauben und wieder auf unsere Stärken vertrauen", sagte Trainer Thomas Sageder nach den vier sieglosen Pflichtspielen im Frühjahr. "In Altach werden wir er

neut auf eine Mannschaft treffen, gegen die wir viele Ballbesitzphasen haben werden. Dementsprechend gilt es, speziell im letzten Drittel sehr variabel zu agieren, um möglichst oft in gute Abschlusspositionen zu kommen."

In den jüngsten zwölf Bundesligapartien gelang nur im Vorarlberger Derby gegen Lustenau ein Sieg. "Es kommt ein Topteam zu uns, das von den Ergebnissen auch ein wenig nachhinkt wie wir. Sie stehen für Intensität und haben hervorragende Einzelspieler. Wir werden uns aber sicher nicht verstecken", erklärte Standfest. Nicht zur Verfügung steht Stürmer Gustavo Santos, der ebenso eine Sperre absitzt. Für ihn wird Atdhe Nuhiu beginnen, der sich zuletzt mit der Reservistenrolle begnügen musste. "Wenn man mich braucht, weiß der Trainer, dass ich mich hundertprozentig reinhaue", meinte der gebürtige Welser.

