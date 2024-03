Schwierige Zeit hinter sich gelassen: Beim LASK lebt Andrade seinen Traum

Der LASK läuft in der Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga weiter dem ersten Sieg hinterher – am Sonntag unternehmen die Schwarz-Weißen in Altach (17 Uhr) den nächsten Versuch. Die sportliche Lage ist nach zwei Niederlagen und zwei Unentschieden aus den ersten vier Pflichtspielen ernst – LASK-Abwehrchef Andres Andrade kann von sich behaupten, bereits viel schwierigere Situationen in seiner Karriere gemeistert zu haben.