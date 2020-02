Der Cup-Schlager zwischen Salzburg und LASK wurde verschoben

Die orkanbedingte Europa-League-Verschiebung der Partie zwischen Salzburg und Frankfurt hat auch Auswirkungen auf den LASK, weil zwischen zwei Pflichtspielen laut Regulativ mindestens zwei freie Kalendertage liegen müssen.

Das Bundesligamatch von Salzburg in Altach wurde von Sonntag auf Montag (19 Uhr) verschoben. Das hat zur Folge, dass das Cup-Halbfinale zwischen Salzburg und dem LASK nicht am Mittwoch stattfinden kann. Es wird nun am Donnerstag um 20.45 Uhr angepfiffen.

LASK erst am Sonntag in Mattersburg

Alle sechs Spiele in der letzten Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs wären für den darauffolgenden Samstag angesetzt gewesen. Der LASK (in Mattersburg) und Salzburg (gegen Sturm Graz) weichen nun auf Sonntag, 14.30 Uhr, aus. "Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Verlegung von mehreren nationalen Spielen noch die fairste Lösung, um die sportliche Integrität in allen Bewerben zu garantieren. Dieser Weg ist ein starkes Zeichen der Solidarität und ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diesen Schulterschluss", sagte Christian Ebenbauer, Vorstandvorsitzender der Bundesliga. "Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie eng das Termin-Korsett im Fußball ist: Eine internationale Spielverlegung löst eine Kettenreaktion aus und bringt den heimischen Fußball in Termin-Not."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.