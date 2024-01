Copado gab bei der Generalprobe sein LASK-Debüt

Trainer Thomas Sageder beim Abschluss der Vorbereitung in Pasching

Der LASK absolvierte eine doppelte Generalprobe: Zuerst gewannen die Athletiker gegenPodbrezova mit 2:0, Marin Ljubicic und Ivan Ljubic erzielten die Tore. Die zweite Garntitur verlor danach gegen tschechischen Erstligisten 2:3.

Bei den Reservisten gab Lucas Copado sein Debüt für den LASK. Der Zugang spielte in einem 4-2-3-1 hinter der Spitze Moussa Kone in den ersten 45 Minuten. Thomas Goiginger bereitete nach dem 0:1-Rückstand zuerst den Ausgleich von Branko Jovicic vor und verwandelte danach den Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, die aber nicht einmal eine Minute lang hielt. In der 87. Minute kassierte der LASK das 2:3.

Am kommenden Freitag wird es dann ernst: Gegen Salzburg geht es in der Raiffeisen-Arena um den Einzug in das Cup-Halbfinale.

Das Vorbereitungsprogramm

In Belek: LASK – Rostock 1:1 (0:0)

Tore: Goiginger (69./Elfmeter), Stojkovic (86.); Perea (49.)

1. Halbzeit: Lawal; Ziereis, Andrade, Talowjerow; Flecker, Berisha (33. Ljubic), Jovicic, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor

2. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ljubic,

Luckeneder; Flecker (62. Peric), Talowjerow (62. Eisschill), Horvath, Ba; Goiginger, Kone, Pintor

Tore: Ljubicic (70.); Luis Phelipe (21.),

Coman (64.), Miculescu (75.)

1. Halbzeit: Lawal; Ziereis, Andrade, Luckeneder; Stojkovic, Berisha, Jovicic, Usor (29. Bello); Horvath, Zulj, Pintor

2. Halbzeit: Siebenhandl; Ba, Ziereis (65. Peric), Talowjerow; Flecker, Ljubic, Jovicic (65. Eisschill), Bello; Goiginger, Kone, Ljubicic



Tore: Usor (17., 44.), Pintor (77.)

1. Halbzeit: Lawal; Ziereis, Andrade, Talowjerow; Flecker, Berisha (45. Ljubic), Horvath, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor

2. Halbzeit: Jungwirth (82. Steinbauer); Ziereis (76. Peric), Talowjerow (82. Eisschill), Luckeneder; Flecker, Jovicic, Ljubic, Ba; Goiginger, Kone, Pintor

Tore: Ljubicic (78.), Ljubic (83.)

LASK: Lawal; Ziereis (46. Luckeneder), Andrade, Talowjerow; Flecker, Ljubic, Horvath, Bello; Ljubicic, Zulj, Usor



Tore: Jovicic (34.), Goiginger (36./Elfmeter); Talakov (18.), Okunola (36.), Markovic (87.)

LASK: Siebenhandl; Stojkovic, Würdinger,

Luckeneder (61. Martic), Ba; Jovicic, Berisha (80. Eisschill); Goiginger, Copado (46. Havel), Pintor; Kone

Erste Pflichtspiele:

ÖFB-Cup, Viertelfinale | Freitag, 2. Februar, 18 Uhr

LASK – Salzburg

Bundesliga, 18. Runde | Sonntag, 11. Februar, 17 Uhr

LASK – Klagenfurt

