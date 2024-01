Vater Francisco Copado: "Die Bayern nicht zu hoch hängen"

Es ist ein Transfer, der im Trubel um den Umzug des LASK in die Raiffeisen-Arena am Montag fast untergegangen ist: Mit dem 20-jährigen Lucas Copado nahmen die Schwarz-Weißen einen Spieler unter Vertrag, der eine spannende Zeit beim FC Bayern München hinter sich hat. Ab 2016 wurde er bei den Bayern ausgebildet, vor exakt zwei Jahren feierte Copado sein Bundesliga-Debüt und stand beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach gemeinsam mit Robert Lewandowski und Co auf dem Platz.